Начался судебный процесс по апелляционной жалобе вынужденного переселенца, убившего своего земляка

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе вынужденного переселенца из Агдамского района Хоштарова Малика Абдулла оглу (1960 г.р.), убившего ножом своего земляка Захида Ашраф оглу Аббасова (1958 г.р.).

Как сообщает Report, на предварительном слушании под председательством судьи Гадима Бабаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Слушание по делу назначено на 30 октября.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в Хатаинском районе.

17 сентября приговором Бакинскоого суда по тяжким преступлениям М.Хоштаров был лишен свободы сроком на 13 лет.