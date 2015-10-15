В Азербайджане начался судебный процесс над дочерью бизнесмена, перерезавшей горло своей сестре

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу Парваны Этибар гызы Нуриевой 1995 года рождения, обвиняемой в убийстве сестры Гюнель Этибар гызы Нуриевой 1993 года рождения.

Как сообщает Report, в процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Участвующий на процессе отец сестер Нуриевых - Этибар Нуриев попросил о закрытом проведении очередного процесса.

Судебный процесс продолжится 20 октября.

Отметим, что случай произошел в октябре 2014 года. 20-летняя Гюнель Нуриева была убита своей младшей сестрой Парваной Нуриевой в квартире по улице Худу Мамедова, 18, где проживала семья. П.Нуриева нанесла своей сестре 22 ножевых ранения, после чего перерезала ей горло.

Она обвиняется по ст.120.1 (умышленное убийство) УК.

Сестры Нуриевы являются дочерьми бизнесмена Этибара Нуриева.