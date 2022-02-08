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Начался суд по апелляционной жалобе Эльданиза Салимова

Начался суд по апелляционной жалобе Эльданиза Салимова В Сумгайытском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова, лишенного депутатской неприкосновенности, на приговор Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.
Происшествия
8 февраля 2022 г. 09:34
Начался суд по апелляционной жалобе Эльданиза Салимова

В Сумгайытском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова, лишенного депутатской неприкосновенности, на приговор Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает Report, на предварительном заседании под председательством судьи Мухаммедали Рзаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Следующее заседание суда назначено на 14 февраля.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу при исполнении служебных обязанностей

Эльданиз Салимов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Салимов приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Недовольный приговором Э.Салимов подал апелляцию, чтобы в отношении него был вынесен оправдательный приговор.

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Версия на азербайджанском языке Eldəniz Səlimovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi başlayıb

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