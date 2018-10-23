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    Начался суд над свояком арестованного экс-генерала МНБ

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над свояком экс-начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью упраздненного министерства нацбезопасности Субаира Гурбанова – Мусаннифом Талыбовым.

    По сообщению Report, на слушании под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные подсудимого.

    Заседание назначено на 30 октября. 

    Согласно обвинительному акту, М. Талыбов обещал соседу высвободить его отца из тюрьмы и организовать документы на земельный участок. Взамен он получил у пострадавшего 30 тысяч манатов.

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