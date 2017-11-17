Начался суд над совершавшей мошенничество женщиной, представлявшейся сотрудницей МНБ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на решении суда в отношении обвиняемых в мошенничестве Айгюн Акимовой и Ильхама Бахшиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Очередное заседание суда назначено на 22 ноября.

Отметим, что А. Акимова, представляясь предпринимателям как секретный агент, должностное лицо ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), совершила в отношении них мошенничество на сумму 1 млн манатов. Согласно обвинительному акту, в данном уголовном деле она действовала сообща с И. Бахшиевым. Они обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Акимова приговорена к 12-ти, а И. Бахшиев - к 3-м годам тюремного заключения.

Напомним, что владелец торгового центра AMAY Абдулла Абдуллаев дал показания в качестве свидетеля по делу. При допросе он сказал, что не состоял в браке с бизнесвумен из Нахчывана А. Акимовой, однако в свидетельстве о рождении ее детей указан в качестве отца.