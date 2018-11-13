Начался суд над обвиняемыми в мошенничестве в связи с продажей социального жилья

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Фарида Джафарханлы и Кенуль Керимовой, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова стало известно, что в отношении обвиняемого Ф.Джафарханлы не была избрана мера пресечения в виде ареста.

К.Керимова в настоящее время находится под арестом.

На суде было объявлено, что адвокат Ф.Джафарханлы не явился в суд.

Подготовительное заседание продолжится 19 ноября.

Согласно обвинительному акту, оба лица, злоупотребив доверием граждан, мошенническим путем завладели 85 785 манатов.

Ф.Джафарханлы и К.Керимова обещали проживающим в Баку 5 гражданам продать социальное жилье, но позже они не выполнили свое обещание.

Ф.Джафарханлы и К.Керимова были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на основе жалобы потерпевших. В отношении Ф.Джафарханлы была избрана мера пресечения в виде пребывания под полицейским надзором.

Во время следствия они вернули часть нанесенного ущерба в размере 37 758 манатов.