​Начался суд на основании жалобы парня, обвиняемого в убийстве в Баку

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось подготовительное заседание по апелляционной жалобе по приговору в отношении Парвиза Аббасова, обвиняемого в убийстве и разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 10 августа.

Отметим, что случай произошел 2 августа прошлого года в Сабаильском районе. На дороге, ведущей из поселка Бадамдар в 20-й участок, в автомобиле марки "Nissan Sunny", управляемом жителем Баку Гамидом Пашаевым, был найден его труп с многочисленными ножевыми ранениями.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. В результате интенсивных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных совместно с прокуратурой, министерствами Внутренних дел и Национальной безопасности, выяснилось, что данное тяжкое преступление совершено жителем села Агаярлы Билясуварского района 20-летним Парвизом Аббасовым.

Также было установлено, что Парвиз Аббасов несколько дней назад совершил разбойное нападение на гражданина на территории Сабаильского района. Скрывавшийся в Билясуваре Парвиз Аббасов был задержан и передан следствию.

П.Аббасов обвинялся по ст. 181.3.3 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.11 (умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК.

20 июня этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям П.Аббасов был приговорен к 20 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, адвокат осужденного Зохраб Аскеров и правопреемник потерпевшего Ханым Пашаева подали апелляционные жалобы.