Начался суд над мужчиной, разбившим полицейский автомобиль молотком

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Началось подготовительное заседание по уголовному делу Шахина Бейлярова, разбившего молотком различные части автомобиля дорожно-патрульной службы (ДПС) в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 9 января.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел от 18 февраля этого года, на улице Г.Гадирбекова Наримановского района ранее судимый Ш.Бейляров разбил молотком лобовое стекло, боковые зеркала, систему маяка, багажную часть и крышу, передние и задние фары автомобиля ДПС марки BMW, проводившего службу на данной территории. После этого он был задержан сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции. Было установлено, что он находится в нетрезвом состоянии. У него было обнаружено и изъято 302,477 граммов героина.

Он обвиняется по ст.ст. 186.1 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, в крупном размере) УК.