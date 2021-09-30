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Начался суд над главврачом модульного госпиталя МЧС

Начался суд над главврачом модульного госпиталя МЧС В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу главного врача госпиталя модульного типа медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева, должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Ор
Происшествия
30 сентября 2021 г. 17:47
Начался суд над главврачом модульного госпиталя МЧС

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу главного врача госпиталя модульного типа медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева, должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает Report, в ходе процесса под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

При уточнении данных анкеты выяснилось, что Р. Велизаде был руководителем транспортного отдела в госпитале, Г. Оруджев и Т. Иманлы же работали регистраторами в медучреждении.

Адвокаты находящихся под стражей обвиняемых на процессе ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.

Адвокат Т. Иманлы в своем ходатайстве просил о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного.

T.Иманлы на суде заявил, что находился в шоковом состоянии и поэтому дал неверные сведения следствию. Он отказался от показаний, который ранее давал следствию.

Суд отклонил ходатайства стороны защиты.

Рассмотрение дела назначено на 7 октября.

Напомним, в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проводимых в связи с незаконными действиями главного врача госпиталя модульного типа медицинского центра МЧС Имрана Агаева и других должностных лиц, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК АР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре информации, были выявлены обоснованные подозрения в том, что главврач госпиталя модульного типа медицинского центра МЧС Имран Агаев, войдя в предварительный сговор с сотрудниками учреждения Гулу Оруджевым, Талехом Иманлы и Руфатом Велизаде, брал взятки за размещение больных в медучреждении, а также за обеспечение пациентов медуслугами более высокого уровня. Полученные денежные средства указанные лица делили между собой.

Имрану Агаеву и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 Уголовного кодекса АР, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке FHN-in Modul Tipli Hospitalının baş həkiminin məhkəməsi başlayıb

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