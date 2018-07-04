Начался суд над бывшим сотрудником МНБ

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в совершении мошенничества Тофика Раджабова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Во время уточнения анкетных данных стало известно, что Т.Раджабов имеет высшее образование, с 1998 по 2002 год работал в ликвидированном министерстве нацбезопасности.

Т.Раджабов сказал, что в настоящее время занимается бизнесом.

После обвиняемый заявил, что не получил обвинительный акт.

Очередное заседание суда назначено на 11 июля.

Отметим, что по обвинительному акту, Т.Раджабов обвиняется в присвоении 124 тыс. манатов жителя Баку Талеха Гасанова. Взамен на эти деньги он обещал Т.Гасанову задокументировать земельный участок, но не сдержал слова.

В отношении Т.Раджабова не избрана мера пресечения в виде ареста.

Т.Раджабов занимается бизнесом с золотом.

Ему выдвинуто обвинение по статье 178.2.3 (мошенничество, в крупном размере).

Бизнесмен Т.Раджабов был ранее задержан сотрудниками МНБ и подвергся угрозам. Т.Раджабов проходит потерпевшим по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.

Напомним, что Р.Раджабов является полковником запаса органов спецслужб.