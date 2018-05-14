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    Начался суд над азербайджанцем-администратором популярной среди ИГИЛ-овцев страницы в Instagram

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Эльданиза Мамедова, обвиняемого в участии в боях в Сирии.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Очередное судебное заседание назначено на 24 мая.

    Напомним, что Э.Мамедов длительное время участвовал в боях за ИГИЛ и был известен как "Абу Джихад".

    Он был задержан сотрудниками Службы госбезопасности и привлечен к уголовной ответственности.

    Как стало известно, Э.Мамедов вел популярную среди ИГИЛ-овцев страницу в соцсети Instagram.

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