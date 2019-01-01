​Начался суд на основе жалобы совершившего кражу из дома Фариды Азизовой на 67 тысяч манатов

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Ниджата Исрафилова, обвиненного в краже крупной суммы денег из дома известной спортсменки Фариды Азизовой.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Эмира Байрамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 8 января.

Отметим, что в сентябре 2016 года из квартиры профессиональной тхэквондистки, призера чемпионатов мира и Европы Фариды Азизовой в Ясамальском районе был похищен сейф, в котором хранилось 70 тысяч манатов.

Спустя несколько месяцев были арестованы житель Гянджи Ниджат Исрафилов и Наргиз Фараджова, похитившие из дома спортсменки сейф с 35 тыс. манатов и 18,8 тыс. долларов. Похитители были задержаны сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП. Как оказалось, Н.Исрафилов состоял в любовной связи с подругой Ф.Азизовой.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Н.Исрафилова на 10 лет тюремного заключения. Н.Фараджовой, в отношении которой была применена мера пресечения – полицейский надзор, была наказана условно. Недовольный решением Н.Исрафилов подал апелляционную жалобу.