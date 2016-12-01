Начался суд на основании жалобы гражданина России, арестованного в Баку за убийство соотечественника

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде прошел судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Иванюка Александра Александровича, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 15 декабря.

Отметим, что согласно обвинительному акту, случай произошел 21 сентября 2014 года в квартире на территории Наримановского района. Между гражданами России А.Иванюком и Сергеем Сиченковым возник конфликт. Сиченков избил А.Иванюка, после этого Иванюк сбросил его с балкона. С.Сиченков скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 124 (убийство по неосторожности) УК. В ходе следствия ст. 124 была переквалифицирована в ст. 120.1 (умышленное убийство).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Иванюк был осужден на 11 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, адвокат обвиняемого Улькер Юсифова подала апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Затем дело было рассмотрено в Верховном суде. Согласно постановлению Верховного суда, постановление Бакинского апелляционного суда было аннулировано, дело для пересмотра было направлено в Бакинский апелляционный суд.

Согласно постановлению, Бакинского апелляционного суда, апелляционная жалоба А.Иванюка была удовлетворена. Приговор суда первой инстанции был аннулирован, суд вынес оправдательный приговор в его отношении. Не согласившись с решением, гособвинитель подал кассационную жалобу. Дело было вновь рассмотрено в Верховном суде. На процессе под председательством судьи Фархада Керимова было объявлено решение.

Согласно решению, кассационный протест был частично удовлетворен. Так, оправдательный приговор Бакинского апелляционного суда был аннулирован. Дело вновь возвращено в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что оба были сотрудниками российской компании и приехали в Баку для выполнения заказа посольства Российской Федерации в Азербайджане. Согласно заказу, они должны были установить системы видеонаблюдения и охраны в посольстве России.