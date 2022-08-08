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Начальник отделения полиции сбил насмерть пешехода на трассе Баку-Газах

Начальник отделения полиции сбил насмерть пешехода на трассе Баку-Газах Начальник отделения полиции совершил ДТП на автодороге Баку-Газах со смертельным исходом.
Происшествия
8 августа 2022 г. 10:11
Начальник отделения полиции сбил насмерть пешехода на трассе Баку-Газах

Начальник отделения полиции совершил ДТП на автодороге Баку-Газах со смертельным исходом.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован около 02:00 8 августа.

Начальник отделения полиции поселка Кур Шамкирского района Адалят Садыгов во время несения службы сбил на автомобиле Самира Садыгова, 1996 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, неподалеку от села Ашагы Гушчу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось.

Проводится расследование.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Bölmə rəisi Bakı-Qazax yolunda qəza törədib, ölən var

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