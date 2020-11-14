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Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности

Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности В Министерстве внутренних дел произошли кадровые изменения
Происшествия
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14 ноября 2020 г. 13:42
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности

В Министерстве внутренних дел Азербайджана произошли кадровые изменения.

Как передает Report, приказ в связи с этим подписал министр иностранных дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Миргафар Сеидов освобожден от занимаемой должности.

Другим приказом В.Эйвазова, он назначен начальником Главного управления полиции на транспорте МВД.

Должность начальника Главного управления полиции города Баку пока вакантна.

М.Сеидов получил звание генерал-майор полиции в 2009 году.

В ноябре 2014 года он был назначен на должность начальника Главного управления полиции города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi işdən çıxarıldı

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