Началась выплата компенсаций погорельцам

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Началась выплата компенсаций жильцам многоэтажного дома, сгоревшего в Бинагадинском районе города Баку. Как сообщает Report, жильцы оформляют документы в центрах "АСАН хидмет".

Пострадавшие, которые завершили процесс оформления документов, получат в Kapital bank 20 тысяч манатов, предусмотренные в распоряжении Кабинета министров.

Отметим, что 19 мая в результате пожара в 16-этажном жилом здании на территории Бинагадинского района погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка, более 50-ти человек получили травмы различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК.

Кроме того, создана оперативно-следственная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.