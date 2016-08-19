Тело Ровшана Лянкяранского предано земле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Лянкяран. 19 августа. REPORT.AZ/ Криминальный авторитет Ровшан Джаниев (Лянкяранский), скончавшийся в результате вооруженного нападения в Турции, похоронен в родном городе.
Как передает южное бюро Report, на церемонии прощания, наряду с членами семьи и родственниками, приняли участие его друзья из различных стран, а также местное население.
После погребального намаза (джаназа-намаз) в мечети тело Ровшана Лянкяранского было отнесено на кладбище Сардахлы квартала Кичик Базар города Лянкяран.
Движение транспорта на улице "Аллея шехидов" было перекрыто из-за большого количества желающих принять участие в церемонии похорон.
Вся улица была усыпана гвоздиками.
Р.Лянкяранский похоронен рядом с отцом Рафигом Джаниевым.
News DepartmentАвтор новости
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