 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тело Ровшана Лянкяранского предано земле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Вся улица усыпана гвоздиками

    ***11:07

    Лянкяран. 19 августа. REPORT.AZ/ Криминальный авторитет Ровшан Джаниев (Лянкяранский), скончавшийся в результате вооруженного нападения в Турции, похоронен в родном городе.

    Как передает южное бюро Report, на церемонии прощания, наряду с членами семьи и родственниками, приняли участие его друзья из различных стран, а также местное население.

    После погребального намаза (джаназа-намаз) в мечети тело Ровшана Лянкяранского было отнесено на кладбище Сардахлы квартала Кичик Базар города Лянкяран.

    Движение транспорта на улице "Аллея шехидов" было перекрыто из-за большого количества желающих принять участие в церемонии похорон.

    Вся улица была усыпана гвоздиками.

    Р.Лянкяранский похоронен рядом с отцом Рафигом Джаниевым. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi