Тело Ровшана Лянкяранского предано земле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

***11:07

Лянкяран. 19 августа. REPORT.AZ/ Криминальный авторитет Ровшан Джаниев (Лянкяранский), скончавшийся в результате вооруженного нападения в Турции, похоронен в родном городе.

Как передает южное бюро Report, на церемонии прощания, наряду с членами семьи и родственниками, приняли участие его друзья из различных стран, а также местное население.

После погребального намаза (джаназа-намаз) в мечети тело Ровшана Лянкяранского было отнесено на кладбище Сардахлы квартала Кичик Базар города Лянкяран.

Движение транспорта на улице "Аллея шехидов" было перекрыто из-за большого количества желающих принять участие в церемонии похорон.

Вся улица была усыпана гвоздиками.

Р.Лянкяранский похоронен рядом с отцом Рафигом Джаниевым.