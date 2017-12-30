Начальник штаба: Ложная информация усложняет работу

Губа. 30 декабря. REPORT.AZ/ "Из-за частых снегопадов на территории определить следы невозможно".

Об этом сообщил северному бюро Report начальник северного регионального центра МЧС Шахин Мирзаев.

По его словам, поиски длятся каждый день с 6:00 до 17:00: "Вечером после 17:00 поисковые работы прекращаются. Из-за сильного холода по вечерам вести поиски невозможно. Тут порой наблюдается 15-20 градусов мороза. В предполагаемых местах передвижения альпинистов ежедневно ведутся раскопки. В некоторых местах глубина снежной лавины составляет 7-8 м".

Начальник штаба отметил, что распространяемая в социальных сетях ложная информация усложняет работу: "В социальных сетях распространяются далекие от истины, ложные данные. Это путает людей и плохо действует на близких пропавших альпинистов. Я начальник поисковых работ и сейчас нахожусь на пике горы. Какова цель распространения лжи? Я еще раз призываю всех представителей СМИ и пользователей соцсетей не распространять информацию, не получившую официального подтверждения".

Напомним, что 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена (Бабур Гусейнов, Намин Буньядов и Фарида Джабраилзаде) клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", связь с ними прервана.