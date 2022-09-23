На заводе в Сумгайыте рабочий разбился, упав с высоты

В Сумгайыте в ходе строительства завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu, рабочий Гюльоглан Аллахвердиев разбился, упав с высоты. По факту возбуждено уголовное дело.

В Сумгайыте в ходе строительства завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu, рабочий Гюльоглан Аллахвердиев разбился, упав с высоты. По факту возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

22 сентября в районе 08 часов в городскую прокуратуру поступила информация о смерти Г.Аллахвердиева 1993 г.р. в больнице.

Разбирательство установило, что рабочий Г.Аллахвердиев скончался от травм, полученных 16 сентября в результате падения с 5-метровой высоты во время строительства завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu, в поселке Г.З.Тагиев в Сумгайыте.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда).

По делу продолжаются следственные действия.