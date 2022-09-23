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На заводе в Сумгайыте рабочий разбился, упав с высоты

На заводе в Сумгайыте рабочий разбился, упав с высоты В Сумгайыте в ходе строительства завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu, рабочий Гюльоглан Аллахвердиев разбился, упав с высоты. По факту возбуждено уголовное дело.
Происшествия
23 сентября 2022 г. 11:14
На заводе в Сумгайыте рабочий разбился, упав с высоты

В Сумгайыте в ходе строительства завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu, рабочий Гюльоглан Аллахвердиев разбился, упав с высоты. По факту возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

22 сентября в районе 08 часов в городскую прокуратуру поступила информация о смерти Г.Аллахвердиева 1993 г.р. в больнице.

Разбирательство установило, что рабочий Г.Аллахвердиев скончался от травм, полученных 16 сентября в результате падения с 5-метровой высоты во время строительства завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu, в поселке Г.З.Тагиев в Сумгайыте.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда).

По делу продолжаются следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda zavoda fəhlə hündürlükdən yıxılaraq ölüb, cinayət işi açılıb

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