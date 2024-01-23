На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие

На предприятии министерства оборонной промышленности произошел взрыв.

На заводе министерства оборонной промышленности "Араз" в Ширване произошел взрыв, пострадали три человека.

Как сообщает аранское бюро Report, в ходе инцидента житель Сабирабадского района Эльчин Джахангир оглу Бабаев (1992 г.р) и житель Ширвана Мурадов Исмаил Интигам оглу (2001 г.р) получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту проводится расследование.

В Министерстве оборонной промышленности сообщили, что 23 января в принадлежащем министерству ООО “Ширванский Аразский завод” во время технологического процесса произошел производственный инцидент, в результате которого два работника завода получили легкие травмы. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Оба сотрудника, получающие амбулаторное лечение, сообщили, что чувствуют себя хорошо.

В прокуратуре города Ширван отметили, что информация о взрыве в подведомственном министерству оборонной промышленности ООО "Ширванский Аразский завод" поступила 23 января около 15 часов. Предварительным расследованием установлено, что в результате инцидента 3 человека - Бабаев Эльчин Джахангир оглу (1992 г.р), Мурадов Исмаил Интигам оглу (2001 г.р) и Иманов Мухаммед Ильхам оглу (1999 г.р) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия. Предполагается, что причиной взрыва стал удар молотком по 120-миллиметровому минометному снаряду в одном из цехов предприятия.

По факту в прокуратуре города Ширван ведется расследование.

16:14

На предприятии министерства оборонной промышленности произошел взрыв.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на заводе "Араз" в городе Ширване.

По факту проводится расследование, информация о наличии пострадавших уточняется.

В министерстве оборонной промышленности заявили Report, что информация в настоящее время уточняется.