На западе Азербайджана сгорел дом, пострадали малолетние дети - ФОТО

В результате пожара в жилом доме в Бардинском районе Азербайджана двое малолетних детей отравились дымом.

Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в селе Джайирли.

Принадлежащий временно поселившейся в селе вынужденной переселенке из Кельбаджарского района Шириновой Шукюр дом сгорел из-за короткого замыкания в проводах.

Во время пожара находившиеся в доме 5-летняя Шабнам Ширинова и 3-летняя Назрин Ширинова отравились дымом. Во результате инцидента также получила травмы одна женщина. На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи и оказали помощь пострадавшим.

Для тушения пожара к месту события были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Бардинского района Министерства по чрезвычайным ситуациям, усилиями которых пожар был потушен.