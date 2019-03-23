На западе Азербайджана задержан квартирный вор - ВИДЕО

В Агджабединском районе Азербайджана задержан вор, совершивший кражи из нескольких квартир.

Как сообщил Карабахскому центру Report глава следственного отдела районного отделения полиции Руфат Мамедов, в разное время из нескольких частных домов на территории района в полицию поступили сведения о краже денег и драгоценностей.

В результате оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый в воровстве житель района Ибрагимов Замин Гумбат оглу. Во время допроса стало известно, что З.Ибрагимов, трижды тайным путём попав в различные квартиры, нанёс владельцам в общей сложности урон в размере трёх тысяч манат.

Задержанный продал украденные драгоценности за деньги.

По факту районным отделением полиции открыто уголовное дело и начато расследование.