На западе Азербайджана пожар уничтожил жилой дом и автомобиль - ФОТО

В результате пожара в Бардинском районе Азербайджана сгорели частный жилой дом и легковой автомобиль.

Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в селе Амирли.

Пожар начался в частном жилом доме жителя села Гусейнова Абузара Али оглу (1960-го года рождения). Четырёхкомнатный дом сгорел дотла вместе со всем имуществом. По словам А.Гусейнова, в результате пожара сгорели и хранившиеся в доме 6500 манатов денег и золотые драгоценности. Пожар также охватил и привёл в негодность автомобиль марки "ВАЗ-21015".

На место происшествия были привлечены сотрудники Службы противопожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причины возникновения пожара пока ещё не известны.

По факту ведётся расследование.