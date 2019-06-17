В Астаре задержаны супруги, занимавшиеся выращиванием конопли

В Астаринском районе Азербайджана задержана супружеская чета и шурин, выращивавшие коноплю.

Об этом южному центру Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции в рамках плана мероприятий "Мак 2019", в районном селе Пенсар был обнаружен факт культивирования растений наркотического содержания.

Во время осмотра места происшествия на приусадебном участке жителей села Пенсар - супружеской четы Хаялята Закира и Т.Закировой был обнаружен выращенный путем агротехнического ухода 31 куст, за которым Х.Закир ухаживал вместе с братом Т.Закировой, ранее судимым Захиром Шукюровым.

Сотрудниками Астаринского РОП продолжаются мероприятия по обнаружению культивируемых растений наркотического содержания и привлечению к ответственности лиц, занимающихся этой незаконной деятельностью.

По факту ведется расследование.