На юге Азербайджана бешеные собаки покусали 10 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Лянкяранском районе Азербайджана ещё один человек был доставлен в больницу после нападения собаки.

Как передаёт южное бюро Report, Аббасов Анар Закир оглу (1990-го года рождения) был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Инцидент произошёл в городе Лиман.

Таким образом, число жертв нападения собак достигло 10 человек.

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В Лянкяранском районе Азербайджана бешеные собаки напали на местных жителей.

Как передаёт южное бюро Report, инцидент произошёл в городе Лиман.

Согласно информации, 9 человек были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с укусами собак. Пострадавшие - Кязымлы Турал Садиг оглу (1999-го года рождения), Мурадов Тахир Валихад оглу (1974-го года рождения), Акбаров Мейсам Агакерим оглу (1959-го года рождения), Габибов Захид Фархад оглу (1988), Исмайылова Наиля Абдулгасан гызы (1957), Гусейнов Шакир Джаннат оглу (1955), Асланлы Иса Ровшан оглу (1994), Мамедов Алифага Алекпер оглу (2000). Ещё один человек был отпущен домой после оказания ему амбулаторной помощи.