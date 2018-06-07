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    На восстановление моста над рекой Гейчай выделено 3,5 млн манатов

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении моста над рекой Гейчай, соединяющего Aгсуинский и Гейчайский районы. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для восстановления моста над рекой Гейчай, соединяющего Агсуинский и Гейчайский районы на 217-м километре магистральной автомобильной дороги M-4 Баку-Шамаха-Евлах, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики за 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,5 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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