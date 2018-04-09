На улучшение обеспечения населения питьевой водой выделено 12,5 млн манатов

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 9 апреля распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой.

Как сообщает Report, в целях улучшения обеспечения питьевой водой 30 населенных пунктов 13 районов республики с населением в целом 45 тысяч человек из суммы, указанной в подпункте 1.48.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 12,5 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.