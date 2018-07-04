На трассе Баку-Газах столкнулись грузовой и легковой автомобили, 3 человека ранены

Кюрдамир. 4 июля. REPORT.AZ/ На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через село Мусуллу произошло ДТП.

Как сообщает центральное аранское бюро Report, легковой автомобиль с государственным регистрационным номером "20-DA-763" столкнулся с грузовым автомобилем с государственным регистрационным номером "99-HA-781".

В результате три человека с ранениями различной степени тяжести были помещены в травматологический отдел Кюрдамирской центральной районной больницы - житель Гянджи Мамедов Руслан Кямран оглы 1997 г.р., жители Самухского района Гасымов Гусейн Зульфигар оглы 1982 г.р. и Гасымова Нурай Фирдовси гызы 1991 г.р.

По факту ведется расследование.