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    На трассе Баку-Газах столкнулись два автомобиля, 3 человека пострадали

    Одним из автомобилей управляла женщина

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах недалеко от города Евлах произошла дорожная авария, в результате которой пострадало 3 человека.

    Как передает ширванское бюро Report, столкнулись автомобиль марки "Жигули" и автомобиль неустановленной марки. Одним из автомобилей управляла женщина.

    В результате три пассажира автомобиля марки "Жигули" получили травмы: житель Масаллинского района Новрузов Валех Микаил оглу 1950 г.р, жители Джалилабадского района Наджафов Забит Джамал оглу 1960 г.р. и Нагиев Ильхам Гасан оглу 1960 г.р.

    Пострадавшие были доставлены в Мингячевирскую городскую центральную больницу. После оказания врачебной помощи их состояние стабилизировалось.

    Главное управление государственной дорожной полиции расследует происшествие.

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