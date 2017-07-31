На трассе Баку-Газах столкнулись два автомобиля, 3 человека пострадали

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах недалеко от города Евлах произошла дорожная авария, в результате которой пострадало 3 человека.

Как передает ширванское бюро Report, столкнулись автомобиль марки "Жигули" и автомобиль неустановленной марки. Одним из автомобилей управляла женщина.

В результате три пассажира автомобиля марки "Жигули" получили травмы: житель Масаллинского района Новрузов Валех Микаил оглу 1950 г.р, жители Джалилабадского района Наджафов Забит Джамал оглу 1960 г.р. и Нагиев Ильхам Гасан оглу 1960 г.р.

Пострадавшие были доставлены в Мингячевирскую городскую центральную больницу. После оказания врачебной помощи их состояние стабилизировалось.

Главное управление государственной дорожной полиции расследует происшествие.