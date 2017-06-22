На трассе Баку-Газах автомобиль сбил 3 членов одной семьи

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Шамкир. 22 июня. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах произошло ДТП, в результате которого пострадали три пешехода.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проходящем по территории Шамкирского района участке трассы Баку-Газах.

Сошедших с пассажирского автобуса Баку-Газах семейную пару и их ребенка сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107". Все трое пострадавших были размещены в Шамкирскую районную центральную больницу с различными травмами. Из них состояние отца и ребенка удовлетворительное, матери - средней тяжести.

В связи с происшествием Главным управлением дорожной полиции начато расследование.