На судебном процессе по делу "Крытого Араза" разгорелся скандал

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Араза Фараджева, известного в криминальном мире как "Крытый Араз", который, находясь в заключении, пытался создать тюремную банду, а также его подельников – Вугара Мусаева, Рената Заирова, Намика Бабаева, Эльмеддина Шахбазова, Эльтана Алиева и Хайяма Гурбанлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова были выслушаны показания потерпевшего Эльхана Акперова.

Он заявил, что не знает никого из подозреваемых и не имеет к ним претензий: "В отношении меня не было совершено никакого преступления, не понимаю, почему меня причислили к потерпевшим".

В ответ на это судья заявил, что в ходе следствия пострадавший сообщил о знакомстве с подозреваемым Э.Шахбазовым. А Э.Акперов дружил с отцом Э.Шахбазова.

В этот момент между судьей и Э.Шахбазовым возник спор, после которого последний был выведен из зала суда и слушание продолжилось без его участия.

Очередное слушание по данному делу было назначено на 13 марта.

Согласно обвинительному акту, А.Фараджев во время отбывания наказания в исправительном учреждении №8, в декабре 2016 года создал организованную преступную банду, вовлек в нее Вугара Мусаева и других своих знакомых. Эта банда грабила дома в Баку и регионах, как выяснилось, все эти действия координировал А.Фараджев.

14 апреля 2017 года сотрудники СГБ задержали Вугара Мусаева, Рената Заирова и Намика Бабаева.

Стало известно, что преступную группировку создал А.Фараджев.

Как выяснилось, будучи в тюремном заключении, в эту группировку, помимо А.Фараджева, входил и Э.Шахбазов.

Отметим, что А.Фараджев известен в криминальном мире как "Kрытый Араз", он считается одним из подельников "вора в законе" Ровшана Лянкяранского.