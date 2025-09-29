Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    На суде по уголовному делу граждан Армении заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    • 29 сентября, 2025
    • 12:21
    На суде по уголовному делу граждан Армении заслушаны показания потерпевших

    В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

    Как сообщает Report, заседание проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

    Напомним, что на прошлом заседании были заслушаны показания потерпевших лиц.

