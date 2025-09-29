На суде по уголовному делу граждан Армении заслушаны показания потерпевших
- 29 сентября, 2025
- 12:21
В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.
Как сообщает Report, заседание проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.
Напомним, что на прошлом заседании были заслушаны показания потерпевших лиц.
