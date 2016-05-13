На суде по делу о наезде на спортсменок австрийской сборной в Баку дали показания свидетели

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовным делам водителя автобуса Вели Ахмедова, обвиняемого в наезде на атлеток сборной Австрии в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр, начальника отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейна Саламова, а также Эльчина Гасанова и Фарида Амирасланова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Джавида Гусейнова показания дали свидетели Гамид Гамидов, Самир Мамедов, Пири Мусаев, Вюсал Мамедов, Самир Агасыев, Камран Ахмедов и Эльбрус Гулиев.

В своих показаниях Г. Гамидов отметил, что на электронный адрес сайта, где он работает журналистом поступили видеокадры с данным происшествием: "Я распространил это видео на сайте, но не знаю, кто его послал. Обвиняемого Эльчина Саламова не знаю".

С.Мамедов заявил, что это видео послал ему товарищ по работе Вюсал Мамедов: "Видео Вюсалу отправил его сокурсник. Мне видео показалось интересным, и поэтому я отправил его Гамиду Гамидову. Это видео был зафиксировано с монитора".

П. Мусаев сообщил, что видеокадры с аварией ему по whatsapp отправил товарищ по комнате Рамин: "Это видео я отправил своему другу Фаризу Салманову".

В.Мамедов и другие свидетели в своих показаниях отметили, что видео они получили по whatsapp от своих друзей.

Сотрудник полиции Э.Гулиев отметил, что находился в автобусе во время аварии: "В первый раз в автобусе не было никаких проблем. Во второй раз автобус тронулся с места с трудностями, затем скорость автобуса начала расти. При повороте автобус сначала задел бордюр, затем сбил атлетов. После случившегося я с трудом открыл двери автобуса. Водитель Вели Ахмедов застыл на месте".

Очередное заседание суда назначено на 20 мая.

Отметим, что 11 июня 2015 года в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр автобус, принадлежащий ООО “Bakubus”, выехал с проезжей полосы и сбил членов сборной команды Австрии по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Паджер, находившихся на пешеходном тротуаре. После инцидента были задержаны водитель автобуса Вели Ахмедов, начальник отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейн Саламов и Эльчин Гасанов. Ф.Амирасланов освобожден под залог. В.Ахмедов обвиняется по ст. 263.1 УК, Г.Саламов и Э.Гасанов - по ст. 308, а Ф.Амирасланов - по ст. 314 УК.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 января 2016 года, рассмотрение дела было прекращено, и дело возвращено на предварительное следствие. В качестве причины указано, что пострадавшие не дали показания, поэтому были нарушены их права. Дело для пересмотра направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.