На суде лиц, совершивших ДТП с летальным исходом, был допрошен брат одного из обвиняемых

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Малика Гамидова и Джейхуна Аллахвердиева, обвиняемых в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова в качестве свидетеля показания дал Али Гамидов.

Он заявил, что является братом М. Гамидова: "В день происшествия я был на работе. Мне позвонили и сообщили об аварии. Когда я приехал в больницу брат находился в реанимации. Ему было очень плохо, он не мог говорить и был без сознания".

А. Гамидов отметил, что его брат не пользовался наркотиками: "Он верующий и совершает намаз".

Очередное заседание суда назначено на 14 сентября.

Отметим, что авария произошла на 7 км дороги Губа-Гусар в марте этого года. На указанном отрезке дороги столкнулись управляемый Маликом Гамидовым автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 40 BN 070 и BMW с государственным регистрационным номером 10 DU 314, за рулем которого находился Джейхун Аллахвердиев.

В результате ДТП погибли жители Губы Руслан Шахмирзоев и Новруз Вахидли.

Получившие при аварии травмы различной степени тяжести 5 человек были доставлены в Гусарскую центральную районную больницу. Троих из них выписали после оказания первой медицинской помощи, а тяжело раненых водителей Малика Гамидова и Джейхуна Аллахвердиева поместили в отделение реанимации.

После их выписки мужчины были задержаны правоохранительными органами.

В отношении Дж. Аллахвердиева не была избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.