На суде генералов бывшего МНБ гражданский иск 25-ти потерпевших принят к производству

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда прошло судебное заседание по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе, прошедшем под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, 25 потерпевших потребовали возбудить ходатайство и принять гражданский иск к производству.

Суд удовлетворил ходатайство.

В заявлении журналистам адвокат обвиняемого С.Гурбанова Азер Тагиев сказал, что его подзащитный потребовал возбудить ходатайство. Генерал ликвидированного МНБ заявил о тяжелом состоянии здоровья. Он потребовал проведения медэкспертизы для его обследования. Ходатайство оставлено нерассмотренным.

Процесс продолжится во вторую половину дня.