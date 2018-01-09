На суде Габиля Велиева дал показания бывший глава Исполнительной власти

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу главного редактора газеты "Gündəlik Bakı" Габиля Велиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова дал показания потерпевший Рафиг Расулов.

Он заявил, что видел Г.Велиева один раз. Р.Расулов сообщил, что в Гаджигабуле между его двоюродным братом и им был спор из-за объекта: "Его родственник сказал, что опозорит его в газете "Gündəlik Bakı". Я поинтересовался, чья это газета. Стало известно, что Габиля Велиева. Мои документы были в порядке, не было никаких проблем. Когда мы попали в комнату Габиля Велиева, на его столе были документы. Габиль сказал, что "наши дела, купля-продажа поддельные". Сказал, что отправит документы в соответствующие структуры. Потребовал 10 тысяч долларов. Мы не согласились и ушли. Я был там со знакомым Рабилем. Я сказал Рабилю, что могу дать тысячу долларов. Я дал Рабилю около 780 манатов для передачи Габилю Велиеву. Он договорился с моим двоюродным братом".

Г.Велиев же заявил, что не знаком с потерпевшим и никогда его не видел.

После выступил другой потерпевший - бывший глава ИВ Лачинского района Рамиз Джабраилов. Он отметил, что у него нет и не было знакомств или связей с Г.Велиевым. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к обвиняемому: "Мне нанесли моральный ущерб на 15 тыс. манатов, все выплачено до копейки".

На суде в качестве потерпевшего был заслушан заведующий отделом образования Бейлаганского района Тофиг Аббасов. Он был сотрудников министерства образования. Т.Аббасов сообщил, что Г.Велиев угрожал написать связанные с ним материалы и требовал деньги. Т.Аббасов отметил, что передал Г.Велиеву 500 манатов.

Потерпевший сообщил, что 500 манатов были возращены, и претензий он не имеет.

Судебный процесс продолжится 18 января.

Напомним, что Г.Велиев был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности.