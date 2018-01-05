На суде чемпиона Европы заслушаны свидетели: Нож он взял в Topaz

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжено судебное заседание по уголовному делу Тунджая Везирзаде, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на суде под председательством Шекер Мамедовой в качестве свидетеля был заслушан Алиджан Аббасов.

Он сказал, что узнал обвиняемого в зале суда: "Пострадавший - мой сосед. До происшествия мой брат Аяз и другие поспорили с Тунджаем. Меня не было там, я слышал об этом".

После в качестве свидетеля выступил Амид Фейзуллаев. Он сообщает, что работает в Topaz: "Во время происшествия Тунджай взял нож с кухни в Topaz. Меня самого тогда там не было".

Т.Везирзаде подтвердил, что взял нож в Topaz: "Правда, я взял нож там. Его там не было тогда. Никто не видел, когда я взял нож".

Заседание суда отложено на неопределенный срок.

Отметим, что 7 октября прошлого года Т.Везирзаде на почве ccоры нанес ножевое ранение ранее незнакомому ему Руфату Газиеву. Жизнь доставленного в больницу Р. Газиева удалось спасти.

Позднее Т. Везирзаде был задержан, в отношении него применен арест.

Напомним, что Т.Везирзаде в 2011 году стал чемпионом Европы по греко-римскому стилю борьбы. Он был членом сборной Азербайджана по борьбе.