На строительство Бакинского международного морского торгового порта и пассажирского терминала на территории порта выделено 10,2 млн манатов

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве нового Бакинского международного морского торгового порта и пассажирского терминала на территории порта.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что одной из целей, поставленных в деле реализации политики превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона, является расположенный на перекрестке международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг новый комплекс Бакинского международного морского торгового порта, открытие которого состоялось 14 мая 2018 года. Занимая решающее и важное место в расширении транзитных возможностей страны, выполняя функцию стратегического транспортного узла в перевалке импортных, экспортных и транзитных грузов, комплекс обеспечивает эффективное, интенсивное и безопасное прохождение по Каспийскому морю.

В целях продолжения работ по строительству нового Бакинского международного морского торгового порта и пассажирского терминала на территории порта из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству экономики Азербайджанской Республики выделено 10,2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.