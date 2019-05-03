На SAZZ подан 40-миллионный иск

Небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" подала в суд на ООО Azqtel.

Как сообщает Report, обратившаяся в Бакинский административно-экономический суд №1 кредитная организация выдвинула требование об изъятии у ООО долга на общую сумму 39 млн. 812 тыс. 733 долларов.

Кроме того ЗАО "Аграркредит" в исковом заявлении указало просьбу направить долговое требование компании на имущество, перевести имущество в собственность истца и зарегистрировать право на имущество.

После представитель истца - кредитной организации подал в суд иск, с просьбой принять постановление, предусматривающее отказ от рассмотрения искового требования и возвращение приложенных к исковому заявлению документов.

Суд оставил исковое заявление не рассмотренным.

Отметим, что Azqtel является оператором, предоставляющим в Азербайджане услуги широкополосного беспроводного интернета на основе технологии 4G Mobile WiMAX. Прошел официальную регистрацию в 2005 году и с 2008 года начал оказывать услуги под брендом SAZZ.