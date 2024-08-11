Пожар на рынке в Уджаре потушен

Возникший на территории рынка в городе Уджар пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
19:29
В Уджаре загорелся рынок.
Об этом сообщили Report в МЧС Азербайджана.
К месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы возгорание удалось локализовать в краткие сроки.
В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.