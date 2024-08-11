Пожар на рынке в Уджаре потушен

На территории рынка города Уджар произошел пожар.

Возникший на территории рынка в городе Уджар пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

19:29

В Уджаре загорелся рынок.

Об этом сообщили Report в МЧС Азербайджана.

К месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы возгорание удалось локализовать в краткие сроки.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.