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Пожар на рынке в Уджаре потушен

Пожар на рынке в Уджаре потушен На территории рынка города Уджар произошел пожар.
Происшествия
11 августа 2024 г. 19:56
Пожар на рынке в Уджаре потушен

Возникший на территории рынка в городе Уджар пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

19:29

В Уджаре загорелся рынок.

Об этом сообщили Report в МЧС Азербайджана.

К месту происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы возгорание удалось локализовать в краткие сроки.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

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