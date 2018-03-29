На ряде дорог Баку образовались пробки

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых центральных улицах и проспектах столицы образовались пробки.

Как сообщил Report начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции (ГУДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), полковник полиции Вагиф Асадов, пробки связаны с ремонтными работами на центральных улицах и проспектах столицы:

"В настоящее время на улицах и проспектах на территории города Баку ведутся капитальные ремонтно-восстановительные работы. На проспекте Бабека в связи с ремонтными работами уже некоторое время используется только одностороннее движение.

Кроме того, на улицах и проспектах на территории Наримановского района столицы укладывается асфальтовое покрытие и ведутся ремонтные работы. В связи со спортивными играми обновляется асфальтовое покрытие дорог и ведутся ремонтные работы на улицах Самеда Вургуна, Узеира Гаджибейли и Хагани. По этой причине только в утренние часы на указанных улицах и проспектах столицы, в то же время на дорогах, прилегающих к названным улицам, движение транспорта в определенной степени затрудняется и на дорогах образуются пробки. В другие часы дня на территории города Баку пробок не наблюдается".