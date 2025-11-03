На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелей

После пожара в Республиканском перинатальном центре сотрудников учреждения не пустили в больницу "Семашко", куда были перевезены новорожденные.

Как сообщает Report, об этом в Бакинском суде по тяжким преступлениям заявил адвокат обвиняемой Мехрибан Аббаскулиевой во время слушаний по делу о пожаре под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

На заседании по делу бывшего директора центра Мехрибан Аббаскулиевой и экс-начальников отделов Гамлета Мустафаева и Эльнура Ахмедли были заслушаны свидетели.

Эксперт Государственной службы пожарной охраны МЧС рассказал, что они прибыли на место через час после тушения пожара и составили акт:

"Мы определили место возгорания по наибольшему обугливанию. Видео подтвердило правильность наших выводов. Установлено, что пожар начался от удлинителя. В комнате все сгорело".

По его словам, с этажа изъяли 4–5 удлинителей, а также выяснили, что внутренние пожарные краны не работали, что осложнило тушение огня.

"Мы изъяли электрические приборы и кувез для проверки. Провода полностью сгорели, образцы направили в лабораторию. Было подтверждено, что обугленные удлинители из этой комнаты идентичны тем, что находились в соседних помещениях. К проверке привлекли специалиста по электрике", - добавил эксперт Сулейманов.

Он отметил, что предварительной причиной возгорания признаны электрические провода.

На процессе также было принято решение о принудительном приводе одного свидетеля.

Адвокат Аббаскулиевой сообщил, что после пожара часть младенцев перевели в Ени Клинику и больницу "Семашко". По его словам, троих сотрудников Перинатального центра не пустили в больницу, куда перевезли детей. Защитник попросил допросить этих лиц, однако суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Следующее заседание назначено на 15 декабря.

Отметим, что по факту пожара, произошедшего 9 января прошлого года в административном здании Республиканского перинатального центра, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Проведение предварительного расследования было поручено Следственному управлению прокуратуры.

Следствием установлено, что пожар начался на четвертом этаже центра в палате отделения интенсивной терапии новорожденных. В результате погибли 7 младенцев, 4 человека получили травмы, а учреждению был причинен ущерб на сумму 361 тыс. манатов.

Бывший директор центра Мехрибан Аббаскулиева обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Бывшие начальники отделов центра Гамлет Мустафаев и Эльнур Ахмедли привлечены к ответственности по статье 225.3 того же кодекса.