© Report

Сальян. 6 июня. REPORT.AZ/ На приусадебном участке жителя Сабирабада обнаружено 12 кустов конопли.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, органами внутренних дел продолжаются мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и выявление выращенных культивационным путем растений наркотического свойства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Сабирабадского района задержан 25-летний житель села Кюркенди Валех Зарбалиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники районного отделения полиции при осмотре принадлежащего ему приусадебного участка обнаружили выраженные культивационным путем 12 кустов конопли.

По факту ведется расследование.