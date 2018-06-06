 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На приусадебном участке жителя Сабирабада обнаружено 12 кустов конопли

    © Report

    Сальян. 6 июня. REPORT.AZ/ На приусадебном участке жителя Сабирабада обнаружено 12 кустов конопли. 

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД. 

    По информации, органами внутренних дел продолжаются мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и выявление выращенных культивационным путем растений наркотического свойства.  

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Сабирабадского района задержан 25-летний житель села Кюркенди Валех Зарбалиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. 

    Сотрудники районного отделения полиции при осмотре принадлежащего ему приусадебного участка обнаружили выраженные культивационным путем 12 кустов конопли. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140