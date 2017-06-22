Задержан совершивший нападение на офис "Aile TV" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с нападением на офис "Aile TV".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП) и 24-го отделения полиции Низаминского РУП, задержан житель столицы Кямран Сулейманов, подозреваемый в присвоении путем совершенного 15 марта разбоя, мобильного телефона и 160 манатов, принадлежавших работавшему охранником в одном из офисов на территории Хатаинского района Гусейну Дуньямалыеву, также денежных средств из офиса на сумму 3 560 манатов.

В связи с происшествием Report дали комментарии и в пресс-службе "Aile TV". В заявлении говорится, что в настоящее время этим делом занимаются правоохранительные органы: "По имеющимся у нас данным, преступление совершили три человека".

***11:32

На офис кабельного телевидения "Aile TV", расположенный в Хатаинском районе Баку, совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Report, неизвестные лица избили охранника, нанесли ему увечья, затем забрали сейф с 3500 манатами внутри.

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.