На одной из улиц Баку перекроют движение транспорта

Сегодня с 18:00 до 08:00 27 августа будет временно приостановлено движение транспорта на участке от пересечения Тбилисского проспекта с улицей Шафаята Мехтиева в направлении улицы Азера Алиева.

Сегодня с 18:00 до 08:00 27 августа будет временно приостановлено движение транспорта на участке от пересечения Тбилисского проспекта с улицей Шафаята Мехтиева в направлении улицы Азера Алиева.

Об этом Report сообщил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, на этом участке "Азерсу" будет проводить работы по обновлению сети водоснабжения: "Движение с Тбилисского проспекта будет возможно только в направлении улицы Шафаята Мехтиева".