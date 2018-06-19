На некоторых улицах Баку ограничат движение в связи с подготовкой к параду

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В связи с подготовкой к предстоящему 26 июня военному параду по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики движение транспорта в некоторых районах столицы будет ограничено.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, с 24 июня движение транспорта будет ограничено вдоль проспекта Нефтчиляр в направлении площади Азадлыг. То есть в эти дни автомобили будут двигаться в противоположном направлении по улице Узеира Гаджибекова, проезжая через мост Джаваншира в направлении улицы Юсифа Сафарова.

В то же время на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Зарифа Алиевой движение устанавливается только направо в направлении улицы Рашида Бехбудова, на пересечении с улицами Пушкина и Узеира Гаджибекова – направо, в направлении проспекта Азадлыг, а также налево по улице Рашида Бехбудова, в направлении улицы 28 Мая.

Водителям рекомендуется ограничить использование личных автомобилей в указанных направлениях и воспользоваться общественным транспортом.