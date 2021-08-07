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На Мингячевирском водохранилище спасены 3 человека

На Мингячевирском водохранилище спасены 3 человека На Мингячевирском водохранилище, недалеко от города Мингячевир, спасены оставшиеся беспомощными на лодке.
Происшествия
7 августа 2021 г. 22:56
На Мингячевирском водохранилище спасены 3 человека

На Мингячевирском водохранилище, недалеко от города Мингячевир, спасены оставшиеся беспомощными на лодке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На горячую линию "112" Министерства поступила информация о том, что на Мингячевирском водохранилище, вблизи города Мингячевир, в связи с ухудшением погодных условий и волнением воды 3 человека в лодке оказались в беспомощном состоянии.

Примерно в 5 км от спасательного пункта, в неконтролируемой зоне, лодка, в которой находились 3 человека, была выведена на берег спасателями Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevir Su Anbarında köməksiz qalan 3 nəfər xilas edilib

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