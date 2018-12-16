На Каспии спасли потерпевших бедствие рыбаков

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Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На Каспий спасены рыбаки.
Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, спасательная операция проведена у села Шахагадж Астаринского района.
Спасены трое рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в открытом море (в 13 км от берега). Деревянная лодка была отбуксирована на берег сотрудниками береговой охраны Госпогранслужбы.
Ранее водная полиция спасла оставшихся без помощи рыбаков на Каспии.
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