На Каспии спасли потерпевших бедствие рыбаков

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На Каспий спасены рыбаки.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, спасательная операция проведена у села Шахагадж Астаринского района.

Спасены трое рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в открытом море (в 13 км от берега). Деревянная лодка была отбуксирована на берег сотрудниками береговой охраны Госпогранслужбы.

Ранее водная полиция спасла оставшихся без помощи рыбаков на Каспии.