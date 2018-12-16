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    На Каспии спасли потерпевших бедствие рыбаков

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На Каспий спасены рыбаки.

    Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, спасательная операция проведена у села Шахагадж Астаринского района.

    Спасены трое рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в открытом море (в 13 км от берега). Деревянная лодка была отбуксирована на берег сотрудниками береговой охраны Госпогранслужбы.

    Ранее водная полиция спасла оставшихся без помощи рыбаков на Каспии.

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