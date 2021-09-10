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На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, есть раненый

На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, есть раненый Государственная пограничная служба и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию.
Происшествия
10 сентября 2021 г. 14:35
На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, есть раненый

Государственная пограничная служба и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию.

Как передает Report, в информации говорится:

"8 сентября в 00:57 пограничный наряд Госпогранслужбы обнаружил факт нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран тремя неизвестными лицами вблизи села Бёюк Бахманли Физулинского района.

Нарушителям границы была дана команда остановиться, произведен предупредительный выстрел. В целях предотвращения побега нарушителей было применено оружие. Один из нарушителей границы был ранен. Воспользовавшимся темным временем суток и условиями рельефа двоим нарушителям удалось сбежать.

Раненый в руку нарушитель был госпитализирован в Физулинскую центральную районную больницу. Нарушитель представился гражданином Ирана - Замани Мираскер Мирага оглу 1981 г.р. При нем была обнаружена сумка с 11 кг 770 г веществ, похожих на наркотики.

Иранская сторона проинформирована об инциденте.

В целях поимки двух других нарушителей граница в направлении места происшествия закрыта.

По факту возбуждено уголовное дело, сотрудники прокуратуры и ГПС ведут совместные интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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Версия на английском языке ФотоShootout on Iran-Azerbaijan border leaves 1 injured
Версия на азербайджанском языке Фотоİran-Azərbaycan sərhədində atışma olub, yaralanan var

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