На хлопковом заводе в Геранбое произошел пожар

Геранбой. 25 октября. REPORT.AZ/ На хлопковом заводе в Геранбойском районе произошел пожар.
Как сообщает западное бюро Report, пожар начался на участке завода, где было собрано 250 тонн хлопка.
На место происшествия прибыли 3 пожарные машины и живая сила Геранбойской противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
В результата пожара сгорело 200 кг хлопка. Остальную часть хлопка удалось уберечь от огня.
Причины пожара расследуются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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