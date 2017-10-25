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    На хлопковом заводе в Геранбое произошел пожар

    Причины пожара расследуются

    Геранбой. 25 октября. REPORT.AZ/ На хлопковом заводе в Геранбойском районе произошел пожар.

    Как сообщает западное бюро Report, пожар начался на участке завода, где было собрано 250 тонн хлопка.

    На место происшествия прибыли 3 пожарные машины и живая сила Геранбойской противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

    В результата пожара сгорело 200 кг хлопка. Остальную часть хлопка удалось уберечь от огня.

    Причины пожара расследуются. 

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