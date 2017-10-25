На хлопковом заводе в Геранбое произошел пожар

25 октября, 2017 19:45

Геранбой. 25 октября. REPORT.AZ/ На хлопковом заводе в Геранбойском районе произошел пожар. Как сообщает западное бюро Report, пожар начался на участке завода, где было собрано 250 тонн хлопка. На место происшествия прибыли 3 пожарные машины и живая сила Геранбойской противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС. В результата пожара сгорело 200 кг хлопка. Остальную часть хлопка удалось уберечь от огня. Причины пожара расследуются.